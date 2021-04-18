Автоэксперты заявили о резком скачке цен на подержанные машины

Автомобили подорожали почти на 10% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Средний рост стоимости поддержанных автомобилей в первом квартале составил 5,2%, в дилерском сегменте еще выше — 10%. Об этом сообщили в «Авто.ру».

«Средний рост цен на подержанные автомобили в РФ за первые три месяца 2021 года составил 5,2%. То есть цены увеличиваются быстрее, чем на новые машины (3,8%)», — пишет « Коммерсант» . Значительно выросла стоимость Skoda Octavia (в среднем на 11,5%, до 723,1 тысяч рублей), Toyota Camry (на 10%, почти до 1,4 млн рублей), BMW 5 (на 9,4%, до 1,3 млн рублей) и Mercedes-Benz E-Class (на 9,3%, до 1,5 млн рублей).

При этом в дилерском центре «Рольф» отмечают рост цен на машины в возрасте до десяти лет на 10,7% в первом квартале по сравнению с началом года. В «Авилоне» заявили, что средний чек увеличился с 1,1 млн до 1,5 млн рублей. Автоэксперты уверены, что ждать снижения цен не стоит.

Ранее генеральный директор сети автосалонов Freshauto и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль рассказал, что многие подержанные автомобили возрастом до трех лет сейчас продаются дороже, чем в тот момент, когда их покупали новыми в салоне. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы «Единой России» Вячеслав Лысаков заявил, что водители в большинстве стран мира, покупая подержанную машину, предпочитают японские авто, привезенные с внутреннего рынка. В России такие машины больше всего любят в Сибири и на Дальнем Востоке.