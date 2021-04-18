В Британии придумали, как бороться с «враждебной» Россией

В Великобритании может появиться закон, согласно которому все лица, работающие в королевстве от имени правительств других стран, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в государстве. Отмечается, что документ будет направлен на борьбу с «враждебными» Россией и Китаем.
«Иностранные шпионы, работающие в Великобритании, подвергнутся судебному преследованию и депортации в соответствии с новыми законами для защиты нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия», — пишет британская газета The Times. Авторы публикации считают, что о новом законе объявит премьер-министр страны Борис Джонсон, воспользовавшись речью королевы 11 мая. Отмечается, что невыполнение нового требования будет уголовно наказуемо.
Ранее сообщалось, что в мае Великобритания направит эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Отмечается, что размещение кораблей «призвано продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе», пишет RT. Также МИД королевства вызвало на беседу посла РФ в Лондоне, передает ytro.ru.
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