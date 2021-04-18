18 апреля 2021

В Британии придумали, как бороться с «враждебной» Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, великобритания, флаг великобритании, флаг
О новом законе может быть объявлено 11 мая Фото:

В Великобритании может появиться закон, согласно которому все лица, работающие в королевстве от имени правительств других стран, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в государстве. Отмечается, что документ будет направлен на борьбу с «враждебными» Россией и Китаем.

«Иностранные шпионы, работающие в Великобритании, подвергнутся судебному преследованию и депортации в соответствии с новыми законами для защиты нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия», — пишет британская газета The Times. Авторы публикации считают, что о новом законе объявит премьер-министр страны Борис Джонсон, воспользовавшись речью королевы 11 мая. Отмечается, что невыполнение нового требования будет уголовно наказуемо.

Ранее сообщалось, что в мае Великобритания направит эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Отмечается, что размещение кораблей «призвано продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе», пишет RT. Также МИД королевства вызвало на беседу посла РФ в Лондоне, передает ytro.ru.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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