22 апреля 2021

Отправленный из России посол США прибыл в Вашингтон

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Посол США планирует повидаться с семьей и коллегами в Америке Фото:
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Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон. Он прилетел из Лондона.

«Я рад вернуться», — сказал Салливан. Он отметил, что рассчитывает встретиться с семьей и коллегами в администрации, передает РИА «Новости».

Москва ранее порекомендовала Салливану уехать из России для консультаций в Вашингтоне, передает агентство Natiion news.Он покинул свою резиденцию, несмотря на данные о том, что не хотел этого делать. Соединенные Штаты 15 апреля сообщили, что высылают десять российских дипломатов, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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