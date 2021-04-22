Отправленный из России посол США прибыл в Вашингтон

Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон. Он прилетел из Лондона.
«Я рад вернуться», — сказал Салливан. Он отметил, что рассчитывает встретиться с семьей и коллегами в администрации, передает РИА «Новости».
Москва ранее порекомендовала Салливану уехать из России для консультаций в Вашингтоне, передает агентство Natiion news.Он покинул свою резиденцию, несмотря на данные о том, что не хотел этого делать. Соединенные Штаты 15 апреля сообщили, что высылают десять российских дипломатов, пишет RT.
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