Омбудсмен РФ предложила регулярно обследовать владельцев оружия

Человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять на наличие психических расстройств. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями», — рассказала Москалькова РИА «Новости». Она отметила, что это очень опасно для общества.
Днем ранее, 11 мая в школе Казани молодой мужчина по имени Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После этого президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия. В Госдуме попросили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие. Однако экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев выразил мнение, что эта мера не поможет избавиться от трагедий.
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