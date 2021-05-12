12 мая 2021

Омбудсмен РФ предложила регулярно обследовать владельцев оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, снайпер, винтовка, карабин, ствол, бойня
В РФ могут ужесточить требования к владельцам оружия Фото:

Человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять на наличие психических расстройств. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Наверное, должно быть более глубокое обследование здоровья, и не один раз, а с определённой периодичностью. Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями», — рассказала Москалькова РИА «Новости». Она отметила, что это очень опасно для общества.

Днем ранее, 11 мая в школе Казани молодой мужчина по имени Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После этого президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия. В Госдуме попросили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие. Однако экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев выразил мнение, что эта мера не поможет избавиться от трагедий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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