Глава ФСИН рассказал о здоровье Навального

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный восстановился после голодовки Фото:
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Дело Алексея Навального

Состояние блогера Алексея Навального после перенесенной им голодовки восстановилось. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«Со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался», — приводит ТАСС сообщение Калашникова. По его словам, вес осужденного 82 кг, он нормально питается и может общаться с семьей.

Глава ФСИН также отметил, что в отношении блогера не применяется специальных взысканий. «Нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях», — добавил Калашников.

Осужденный по делу «Ив Роше» Алексей Навальный отбывает наказание в ИК-2 города Покров во Владимирской области. Реальный срок вместо вынесенного ранее условного блогеру вынесли в феврале за многократные нарушения требований ФСИН. В колонии Навальный пожаловался на ухудшение самочувствия и 31 марта объявил голодовку. Позже он ее прекратил. Сам Навальный жаловался, что похудел до 72 кг за это время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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