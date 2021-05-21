Песков не исключил встречу Путина и Маска

Владимир Путин в будущем может встретиться с Илоном Маском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского миллиардера Илона Маска возможна. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Новые знания» в Москве.

«Надеемся, со временем Путин пообщается с Маском. Пока конкретной подготовки [к встрече] не ведется», — сказал Песков.

Основатель компании Tesla, миллиардер Маск в середине февраля пригласил Путина пообщаться в новом мессенджере Clubhouse. Предприниматель признался, что это было бы для него огромной честью. В Кремле тогда отказали Маску, ссылаясь на то, что президент не ведет никаких социальных сетей, пишет « Утро.ру ». Тем не менее, предложение поговорить заинтересовала российскую сторону.

21 мая Маск пообщался по видеосвязи с участниками молодежного форума «Новые знания». Во время выступления миллиардер анонсировал появление заводов Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.