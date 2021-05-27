Из Перми и Екатеринбурга станет проще добраться до Черного моря

Составы будут курсировать из Екатеринбурга, Перми и Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Екатеринбурга, Перми и Тюмени запустят дополнительные поезда на Черноморское побережье. Об этом сообщает официальной сайт РЖД.



«Для удовлетворения растущего спроса на поездки в летний период на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья», — сообщает пресс-служба РЖД. Составы будут курсировать из Екатеринбурга, Перми и Тюмени до Анапы, Адлера (Имеретинского курорта) и обратно, сообщается на сайте РЖД.

Из Перми в Анапу можно будет отправиться 7 июня, 4 и 28 июля, 22 и 28 августа. Из Екатеринбурга в Анапу 3 и 27 июня, 3, 21 и 27 июля, 20 и 28 августа. Из Тюмени 1, 10 и 28 июня, 22 июля, 14 и 16 августа. На Имеретинский курорт можно будет попасть из Екатеринбурга 1 и 14 июня, а из Челябинска 7 июня.