Путин раскрыл действия РФ в борьбе с глобальным потеплением

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Владимир Путин заявил о планировании снижения выбросов парниковых газов Фото:

В России до осени разработают план по снижению выбросов парниковых газов. Документ будет направлен на предотвращение глобального потепления и улучшение экологии страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Правительству до 1 октября проработать детальный план снижения выбросов парниковых газов до уровня, ниже европейского. <…> Значимость природного потенциала России колоссальная. Нам надо наращивать площадь лесов, бороться с лесными пожарами», — заявил президент в трансляции телеканала «Россия 24». Президент назвал мифом и «передергиванием» разговоры, касающиеся того, что Россию не волнуют проблемы изменения климата.

Ранее Таяние геолог и профессор кафедры наук о Земле Массачусетского университета Джули Бригам-Гретт заявила, что таяние ледников в Антарктике ставит под угрозу существование городов Нью-Йорк и Шанхай. Причиной этого являются большие выбросы парниковых газов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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