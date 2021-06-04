Путин раскрыл действия РФ в борьбе с глобальным потеплением

Владимир Путин заявил о планировании снижения выбросов парниковых газов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России до осени разработают план по снижению выбросов парниковых газов. Документ будет направлен на предотвращение глобального потепления и улучшение экологии страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Правительству до 1 октября проработать детальный план снижения выбросов парниковых газов до уровня, ниже европейского. <…> Значимость природного потенциала России колоссальная. Нам надо наращивать площадь лесов, бороться с лесными пожарами», — заявил президент в трансляции телеканала «Россия 24». Президент назвал мифом и «передергиванием» разговоры, касающиеся того, что Россию не волнуют проблемы изменения климата.

Ранее Таяние геолог и профессор кафедры наук о Земле Массачусетского университета Джули Бригам-Гретт заявила, что таяние ледников в Антарктике ставит под угрозу существование городов Нью-Йорк и Шанхай. Причиной этого являются большие выбросы парниковых газов.