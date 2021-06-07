Мать осужденного в США Виктора Бута обратилась к Путину и Байдену

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Россиянин Виктор Бут 10 лет проведет в тюрьме США Фото:

Мать российского бизнесмена Виктора Бута Раиса, который отбывает тюремный срок в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену. В письме 85-летняя женщина просит лидеров двух стран договориться о возвращении ее сына в РФ.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Спустя два года его вывезли в США, где приговорили к 25 годам тюрьмы. Он признан виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, продаже ракет и финансировании террористической организации.

Раиса Бут попросила Путина и Байдена договориться на встрече в Женеве 16 июня об освобождении ее сына. «Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь. Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья <…> Прошу Вас как мать, которая ждет сына уже много лет: договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива», — приводит РИА «Новости» текст письма Раисы Бут.

Также женщина призвала Путина и Байдена к христианскому милосердию к семьям россиян и американцев, чьи родственники отбывают наказания в иностранных тюрьмах. «Пожалуйста, дайте им и нам, их родным, шанс быть вместе, а не на таком огромном расстоянии друг от друга», — призвала Раиса Бут.

Дипломатическое представительство уже пыталось добиться освобождения россиянина из американской тюрьмы. О необходимости амнистии осужденных в США россиян также заявляла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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