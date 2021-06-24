Силовики накрыли банду, торговавшую наркотиками в Перми и Тюмени

Сотрудники Пермского нарконтроля задержали банду, занимавшуюся торговлей наркотиками Фото: УФСБ РФ по Челябинской области

В Перми и Тюмени задержали троих жителей Московской области, которые занимались сбытом наркотиков в Пермском крае и Тюменской области. Организатора группировки арестовали по месту жительства в Клину (Московская область). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте.

«По адресу жительства в Московской области у организатора были изъяты 18 свертков с героином и тайниковая закладка, в которой находилось около 400 свертков наркотического средства для сбыта на территории Перми и Тюменской области», — сообщается на сайте. 26-летний организатор отвечал за получение крупных партий запрещенного вещества и его отправку в города.

Закладчику, которого отправили в Тюмень, организатор пообещал заплатить 50 тыс. рублей за 300 сделанных закладок. Один из сбытчиков сказал, что не успел ничего заработать. Молодым людям суд назначил сроки от восьми до одиннадцати с половиной лет заключения и штрафы от 100 до 250 тысяч рублей.

URA.RU также рассказывало о пермяке, который устроил нарколабораторию на съемной квартире. До этого он был объявлен в розыск, так как являлся подозреваемым в деле о хранении наркотиков в особо крупном размере.