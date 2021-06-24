Директор Волочковой раскрыл, когда балерина выпустит новый трек

Анастасия Волочкова намерена выпустить новый трек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова продолжит музыкальную карьеру и уже к осени выпустит новый трек. Об этом в разговоре с URA.RU заявила директор артистки Наталия Ракицкая.

Звезда презентовала свой музыкальный альбом под названием «Вселенная» на странице в Instagram. По словам Волочковой, его можно послушать на всех цифровых платформах.

«Сейчас у нас готовится еще один новый трек, который выйдет осенью. Так сошлись звезды, вселенная подсказала, она захотела петь. Это пока больше хобби. Человеку хочется петь и она запела», — рассказала Наталия URA.RU.

В творческом эксперименте Волочкову поддержал певец Николай Басков. «Мы знаем друг друга с 17 лет, она человек, которого я поддерживаю во всем. Поскольку мы дружим всю жизнь, были очень разные моменты, но она всегда может рассчитывать на мою поддержку», — прокомментировал URA.RU альбом Волочковой Басков.

Артист также рассказал о песне, записанной в дуэте с Волочковой. «Когда она предложила исполнить песню в дуэте, я сразу согласился. Если мой друг захотел спеть, то конечно я не откажу. Я от всей души поздравляю ее с входом альбома, потому что это творческая, душевная и эмоциональная реализация, что очень важно», — подытожил артист.