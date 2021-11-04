Привитым от COVID москвичам раздают шикарные квартиры

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Двоим жителей Москвы удалось выиграть по квартире в столице России Фото:

Двое москвичей, сделавшие прививки от коронавируса, выиграли однокомнатные квартиры в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Об этом сообщили власти Москвы.

«Квартиры разыгрывают по инициативе Московской торгово-промышленной палаты в качестве одной из мер, стимулирующих вакцинацию. Застройщики предоставили горожанам десять однокомнатных квартир, две из них разыграли на прошлой неделе. Еще шесть квартир будут разыграны 10, 17 и 24 ноября», — написано в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В розыгрыше участвовали те, кто получил первый компонент вакцины от COVID-19 или же прошел повторную вакцинацию в период с 25 по 31 октября. Победителями стали мужчина и женщина.

Ранее Сергей Собянин анонсировал пятинедельный розыгрыш жилья в Москве для вакцинированных от коронавируса. На протяжении всего времени в прямом эфире телеканала «Москва 24» будет проводиться розыгрыш квартир. На каждой неделе победителями могут стать по два человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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