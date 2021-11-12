Минюст признал иноагентом основателя «Российской ЛГБТ-сети»

Минюст пополнил список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. В реестр включили правозащитника, ЛГБТ-активиста, одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» (признано в РФ иностранным агентом) Игоря Кочеткова.
«12 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь Викторович», — сообщил Минюст РФ. Соответствующие записи появились на сайте ведомства.
Ранее Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Также в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».
Подписывайтесь на URA.RU в