Минюст признал иноагентом основателя «Российской ЛГБТ-сети»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, геи, флаг, лгбт, гомосексуализм, лесбиянки, нетрадиционная ориентация, гей
Минюст признал иноагентом ЛГБТ-активиста Кочеткова Фото:

Минюст пополнил список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. В реестр включили правозащитника, ЛГБТ-активиста, одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» (признано в РФ иностранным агентом) Игоря Кочеткова.

«12 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь Викторович», — сообщил Минюст РФ. Соответствующие записи появились на сайте ведомства.

Ранее Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Также в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...