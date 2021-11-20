Депутат Госдумы предупредил Путина об опасности от близкого круга

По мнению Сергея Обухова, президент не может получать важную информацию, общаясь с приближенными удаленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов предупредил президента РФ Владимира Путина об опасности от близкого круга из-за его «цифровизации» и дистанцирования от верного главе государства окружения. Об этом рассказал сам Обухов, добавив, что комфортный формат работы российского лидера имеет оборотную сторону.

«„Цифровизация“ Путина очевидна, для личного общения российский лидер практически недоступен. Даже с близкими друзьями он общается в удаленном режиме. Возможно, президент, чувствует себя очень комфортно, но есть и оборотная сторона такого подхода», — цитирует Обухова «Свободная Пресса».

По мнению доктора политических наук, Путин не может получать важную информацию и корректировать ту, что поступает от чиновников. Обухов говорит, что в результате Путин может оказаться «в позиции некоторых русских императоров» и оказаться изолированным от доверенных лиц, что усложнит решение проблем, вызванных конфликтом с западом и обострениями в постсоветском пространстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Володин предупредил о разрушении России после ухода Путина из-за нападок США. По мнению спикера Госдумы РФ, удары в адрес Путина — это удары по России в целях ослабить страну и развалить ее.