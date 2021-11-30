Партия ЕР готова выслушивать проблемы россиян в течение 10 дней

По всей России люди смогут обратиться с вопросами в региональные и местные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщила председатель Комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.
«Единая Россия» отмечает свой 20-летний юбилей делами. В первых числах декабря будет организован прием граждан во всех регионах России. Это бесценная возможность помочь конкретному человеку здесь и сейчас, но кроме этого еще и возможность выявить проблемы, сбои, которые требуют системных решений», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт ЕР.
Уточняется, что все дни декады будут тематическими. Так, 2 декабря будет назначен днем приемов по социально значимым вопросам, а 3 декабря состоится день приемов по вопросам здравоохранения. По словам руководителя общественной приемной «Единой России» в Курганской области Александра Сапожникова, все будет организовано в онлайн формате из-за непростой эпидемиологической ситуации. Руководитель региональной общественной приемной ЕР в ЯНАО Наталия Фиголь также сообщила, что формат запланирован преимущественно дистанционный. Известно, что по все вопросы граждан будут рассматривать секретари региональных отделений партии, главы регионов, депутаты всех уровней, сенаторы, а также представители профильных министерств, ведомств и партнерских организаций.
Помимо этого, на съезде ЕР, который состоится 4 декабря, планируется уменьшить число заместителей секретаря генсовета партии, коих сейчас восемь человек. Отмечается, что такая ротация связана с реструктуризацией партии и появлением в ней новых комиссий, которым также необходим свой штат.
Подписывайтесь на URA.RU в