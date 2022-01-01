Президент Финляндии: требования РФ к НАТО нарушают интересы ЕС

Саули Ниинисте заявил, что Европу беспокоят требования РоссииФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Запад беспокоят требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. По его словам, позиция России противоречит европейскому порядку.
«Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности», — заявил президент в своем новогоднем поздравлении, которое опубликовано на его официальном сайте.
Он отметил, что сферы интересов государств не могут обсуждаться в 2020-х годах. Ниинисте призвал уважать суверенное равенство всех стран. Лидер Финляндии также выразил опасения за суверенитет своей страны и соседних государств. Президент призвал Россию к диалогу.
Ранее Москва предоставила НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам президента РФ Владимира Путина, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности после новогодних праздников.
Запад беспокоят требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. По его словам, позиция России противоречит европейскому порядку. «Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности», — заявил президент в своем новогоднем поздравлении, которое опубликовано на его официальном сайте. Он отметил, что сферы интересов государств не могут обсуждаться в 2020-х годах. Ниинисте призвал уважать суверенное равенство всех стран. Лидер Финляндии также выразил опасения за суверенитет своей страны и соседних государств. Президент призвал Россию к диалогу. Ранее Москва предоставила НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам президента РФ Владимира Путина, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности после новогодних праздников.