Европейский экс-разведчик: политика Запада к РФ самоубийственна

24 января 2022 в 08:31 Размер текста - 17 +

Запад ждет геополитическое самоубийство, считает экс-сотрудник разведки Франции Эрик Денесе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Современная политика Запада в отношении России приведет к геополитическому самоубийству. Такое мнение выразил доктор политических наук, бывший сотрудник разведки Франции Эрик Денесе. «Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — поделился Денесе с изданием Atlantico. Бывший разведчик обвинил страны Запада в том, что они поддерживали госпереворот на Украине, позволили свергнуть демократически избранного президента Украины Виктора Януковича. Новый киевский режим, по словам Денесе, привел к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывает глаза. Однако твердая позиция России по Украине вынудила НАТО начать переговоры, заключил он. Ранее президент США Джо Байден провел совещание с сотрудниками администрации, отвечающими за вопросы нацбезопасности, и обсудил с ними вопросы России и Украины. Там считают, что РФ может напасть на Киев «в любой момент», пишет RT. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что санкции против Москвы помогут сдержать ее агрессию в отношении Украины. На прошлой неделе он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить гарантии по безопасности, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Современная политика Запада в отношении России приведет к геополитическому самоубийству. Такое мнение выразил доктор политических наук, бывший сотрудник разведки Франции Эрик Денесе. «Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — поделился Денесе с изданием Atlantico. Бывший разведчик обвинил страны Запада в том, что они поддерживали госпереворот на Украине, позволили свергнуть демократически избранного президента Украины Виктора Януковича. Новый киевский режим, по словам Денесе, привел к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывает глаза. Однако твердая позиция России по Украине вынудила НАТО начать переговоры, заключил он. Ранее президент США Джо Байден провел совещание с сотрудниками администрации, отвечающими за вопросы нацбезопасности, и обсудил с ними вопросы России и Украины. Там считают, что РФ может напасть на Киев «в любой момент», пишет RT. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что санкции против Москвы помогут сдержать ее агрессию в отношении Украины. На прошлой неделе он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить гарантии по безопасности, пишет «Национальная служба новостей».