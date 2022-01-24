Европейский экс-разведчик: политика Запада к РФ самоубийственна

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
Запад ждет геополитическое самоубийство, считает экс-сотрудник разведки Франции Эрик Денесе Фото:

Современная политика Запада в отношении России приведет к геополитическому самоубийству. Такое мнение выразил доктор политических наук, бывший сотрудник разведки Франции Эрик Денесе.

«Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — поделился Денесе с изданием Atlantico.

Бывший разведчик обвинил страны Запада в том, что они поддерживали госпереворот на Украине, позволили свергнуть демократически избранного президента Украины Виктора Януковича. Новый киевский режим, по словам Денесе, привел к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывает глаза. Однако твердая позиция России по Украине вынудила НАТО начать переговоры, заключил он.

Ранее президент США Джо Байден провел совещание с сотрудниками администрации, отвечающими за вопросы нацбезопасности, и обсудил с ними вопросы России и Украины. Там считают, что РФ может напасть на Киев «в любой момент», пишет RT. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что санкции против Москвы помогут сдержать ее агрессию в отношении Украины. На прошлой неделе он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить гарантии по безопасности, пишет «Национальная служба новостей».

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Современная политика Запада в отношении России приведет к геополитическому самоубийству. Такое мнение выразил доктор политических наук, бывший сотрудник разведки Франции Эрик Денесе. «Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — поделился Денесе с изданием Atlantico. Бывший разведчик обвинил страны Запада в том, что они поддерживали госпереворот на Украине, позволили свергнуть демократически избранного президента Украины Виктора Януковича. Новый киевский режим, по словам Денесе, привел к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрывает глаза. Однако твердая позиция России по Украине вынудила НАТО начать переговоры, заключил он. Ранее президент США Джо Байден провел совещание с сотрудниками администрации, отвечающими за вопросы нацбезопасности, и обсудил с ними вопросы России и Украины. Там считают, что РФ может напасть на Киев «в любой момент», пишет RT. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что санкции против Москвы помогут сдержать ее агрессию в отношении Украины. На прошлой неделе он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить гарантии по безопасности, пишет «Национальная служба новостей».
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