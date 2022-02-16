Отец истощенных младенцев не вспомнил возраст других детей

16 февраля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Прокуратура продолжает допрашивать родителей истощенных близнецов Фото: Илья Московец © URA.RU Отец двух близнецов, найденных истощенными в московской квартире и доставленных в больницу, на допросе не смог вспомнить возраст других детей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «Олеська — 21 января… Артем — 1 марта», — ответил отец на вопрос сотрудника прокуратуры о дате рождения детей. После уточняющего вопроса о месяце рождения Артема родитель исправился: «Ну… февраль». Как оказалось, день рождения мальчика — 10 января. Видео опубликовано в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Ранее стало известно, что в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии доставлены 8-месячные близнецы. Младенцев не кормили долгое время. По информации правоохранителей, родителей обнаружили пьяными в доме на улице Плеханова. Сообщалось, что у матери с отцом уже отняли восьмерых детей. При этом родители отказываются признавать вину. Возбуждено уголовное дело по ст. 156, 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отец двух близнецов, найденных истощенными в московской квартире и доставленных в больницу, на допросе не смог вспомнить возраст других детей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «Олеська — 21 января… Артем — 1 марта», — ответил отец на вопрос сотрудника прокуратуры о дате рождения детей. После уточняющего вопроса о месяце рождения Артема родитель исправился: «Ну… февраль». Как оказалось, день рождения мальчика — 10 января. Видео опубликовано в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Ранее стало известно, что в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии доставлены 8-месячные близнецы. Младенцев не кормили долгое время. По информации правоохранителей, родителей обнаружили пьяными в доме на улице Плеханова. Сообщалось, что у матери с отцом уже отняли восьмерых детей. При этом родители отказываются признавать вину. Возбуждено уголовное дело по ст. 156, 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.