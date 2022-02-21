На «челябинского зомби» соседи пожаловались в эфире НТВ. Скрин

21 февраля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Мужчина пугает соседей своим поведением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На жителя Челябинска Владимира Коваля, из-за своей внешности известного как «челябинский зомби», соседи по дому пожаловались в шоу «За гранью» на телеканале «НТВ». По словам соседей, Коваль терроризирует весь дом. «Он напивается и ломится в двери к соседям, ломает двери. Вызывали полицию. Они приезжают, составляют административные штрафы, он их оплачивает, и дальше все продолжается. Детей на улицу не отправишь, у них может пострадать психика», — сказал в эфире программы сосед «челябинского зомби» Сергей Жуков. По словам мужчины, другие жители дома не приехали на эфир, так как боятся Коваля. Были случаи, когда он мстил своим соседям. Эксперты в студии сошлись во мнении, что у мужчины проблемы с психикой. Сам Коваль рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения не может себя контролировать и не помнит, что сделал. По его словам, однажды он ударил пожилую соседку. В данный момент у него имеется пять административных штрафов. Соседи дали Ковалю еще один шанс исправить положение. Для этого ему нужно не шуметь, не создавать притоны в квартире, не конфликтовать с соседями. Иначе они будут вынуждены вновь обратиться к представителям закона. Увлечение «челябинского зомби» началось с одной татуировки, а потом мужчину затянуло. По его словам, таким образом он хотел самовыразиться. Но для местных жителей его образ стал необычным. Коваль стал медийной личностью. До своего преображения мужчина работал учителем биологии, у него были жена и дочь. Когда Владимир начал экспериментировать со своим телом, жена ушла от него, а 22-летняя дочь до сих пор не хочет, чтобы ее ассоциировали с ним. «Челябинский зомби» в эфире телеканала «НТВ» Скрин: Эфир НТВ «За гранью» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На жителя Челябинска Владимира Коваля, из-за своей внешности известного как «челябинский зомби», соседи по дому пожаловались в шоу «За гранью» на телеканале «НТВ». По словам соседей, Коваль терроризирует весь дом. «Он напивается и ломится в двери к соседям, ломает двери. Вызывали полицию. Они приезжают, составляют административные штрафы, он их оплачивает, и дальше все продолжается. Детей на улицу не отправишь, у них может пострадать психика», — сказал в эфире программы сосед «челябинского зомби» Сергей Жуков. По словам мужчины, другие жители дома не приехали на эфир, так как боятся Коваля. Были случаи, когда он мстил своим соседям. Эксперты в студии сошлись во мнении, что у мужчины проблемы с психикой. Сам Коваль рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения не может себя контролировать и не помнит, что сделал. По его словам, однажды он ударил пожилую соседку. В данный момент у него имеется пять административных штрафов. Соседи дали Ковалю еще один шанс исправить положение. Для этого ему нужно не шуметь, не создавать притоны в квартире, не конфликтовать с соседями. Иначе они будут вынуждены вновь обратиться к представителям закона. Увлечение «челябинского зомби» началось с одной татуировки, а потом мужчину затянуло. По его словам, таким образом он хотел самовыразиться. Но для местных жителей его образ стал необычным. Коваль стал медийной личностью. До своего преображения мужчина работал учителем биологии, у него были жена и дочь. Когда Владимир начал экспериментировать со своим телом, жена ушла от него, а 22-летняя дочь до сих пор не хочет, чтобы ее ассоциировали с ним.