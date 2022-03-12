Пользователи социальных сетей Instagram, Twitter и «ВКонтакте» попрощались с Instagram после информации о блокировке платформы в России. Некоторые комментаторы порадовались закрытию соцсети, пользователи Instagram начали публиковать прощальные посты.
Пользователи социальных сетей Instagram, Twitter и «ВКонтакте» попрощались с Instagram после информации о блокировке платформы в России. Некоторые комментаторы порадовались закрытию соцсети, пользователи Instagram начали публиковать прощальные посты. Ранее Компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме. Соцсеть планируют заблокировать в России 14 марта, сообщали в Роскомнадзоре. Информацию подтвердил глава платформы Адам Моссери.