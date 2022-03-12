Российские пользователи попрощались с Instagram. «Блогеры пойдут работать»

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram
В России планируют заблокировать Instagram Фото:

Пользователи социальных сетей Instagram, Twitter и «ВКонтакте» попрощались с Instagram после информации о блокировке платформы в России. Некоторые комментаторы порадовались закрытию соцсети, пользователи Instagram начали публиковать прощальные посты.

Ранее Компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме. Соцсеть планируют заблокировать в России 14 марта, сообщали в Роскомнадзоре. Информацию подтвердил глава платформы Адам Моссери.

Блогеры начали выкладывать прощальные посты
Пользователи Instagram заявили, что у них станет больше свободного времени
Другие отметили, что немного грустят из-за закрытия
Комментаторы поспорили о пользе Instagram
… и отметили, что это была хорошая площадка для продвижения
Другие считают, что можно обойтись без этой соцсети
Россияне отметили, что блогерам придется сменить сферу деятельности
Россияне заявили, что в Instagram были русофобские высказывания
Другие резко захотели завести себе профиль в Instagram
Кто-то пошутил, что пользователи уйдут в другие соцсети
Пользователь Twitter поддержал решение о блокировке Instagram
… и решили пользоваться отечественными соцсетями

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Пользователи социальных сетей Instagram, Twitter и «ВКонтакте» попрощались с Instagram после информации о блокировке платформы в России. Некоторые комментаторы порадовались закрытию соцсети, пользователи Instagram начали публиковать прощальные посты. Ранее Компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме. Соцсеть планируют заблокировать в России 14 марта, сообщали в Роскомнадзоре. Информацию подтвердил глава платформы Адам Моссери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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