ВС РФ продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка. Военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности, уничтожены склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 22 марта.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьбу переговоров с Россией решит референдум. Свое мнение должен сказать народ. Кроме того, Зеленский готов обсуждать Донбасс и Крым с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако добиться договоренностей быстро не удастся, считает он.
- Власти Киева приказали националистам покинуть Мариуполь по видом мирных жителей. Хотя ранее отказались от предложений РФ по созданию гуманитарных коридоров;
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил очередную колонну добровольцев на Украину. Он пожелал им благополучного возвращения домой;
- Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое. Уничтожены 2 танка, 5 БМП, 3 орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей повышенной проходимости, пишет Минобороны РФ;
- За день поражены 83 военных объекта Украины, в том числе склады и места скопления техники. Российскими ПВО сбиты 6 украинских БПЛ;
- В ситуации на Украине наблюдаются элементы дипломатического прогресса. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш;
- Россия готова обменять более 500 украинских пленных. На каждого человека, который попал в плен, составляется специальная карточка, чтоб можно было убедиться, что он жив и сам ее написал;
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию территории. Спецоперация на Украине проводится вынужденно: на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма российский лидер напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Кроме того, Россия защищает свою территорию от влияния НАТО.
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