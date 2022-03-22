Зеленский готовит референдум, нацбаты хотят покинуть Мариуполь. Главное о спецоперации 22 марта

22 марта 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка. Военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности, уничтожены склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 22 марта. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию территории. Спецоперация на Украине проводится вынужденно: на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма российский лидер напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Кроме того, Россия защищает свою территорию от влияния НАТО.