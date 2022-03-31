Китай готов перейти на рубли в торговле нефтью и газом

КНР готова платить за энергоносители рублями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Китай может перейти на рубли и юани в торговле энергоносителями. Об этом сообщили журналистам в МИД КНР.

«Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», — пояснили в ведомстве корреспонденту ТАСС. Там добавили, что китайские компании собираются активно применять в расчетах юани и рубли,но не намерены отказываться и от других валют.

Европа ранее отказалась платить рублями за газ. Такие условия оплаты выдвинула Россия после того, как запад ввел против нее масштабные экономические санкции. Эти санкции стали реакцией запада на спецоперацию, которую с 24 февраля проводит РФ на Украине. Цель данной спецоперации — демилитаризация и денацификация страны.