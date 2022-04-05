Власти рассказали, зачем начались земляные работы под Белгородом. «Давайте примем как должное»

06 апреля 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Владимир Жданов «Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавно начавшиеся земляные работы нужны для обеспечения безопасности местных жителей. Об этом рассказал глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов. «Понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как должное и вместе с вами сохраним спокойствие», — написал Жданов в соцсети «ВКонтакте». 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В результате происшествия пострадали два человека. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Кроме того, этим же днем в селах Никольское и Ясные зори прогремели взрывы. Также вечером 5 апреля на территории Красногвардейского района Белгородской области был слышен хлопок. Глава района Анна Куташова заверила, что это был не обстрел. Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Недавно начавшиеся земляные работы нужны для обеспечения безопасности местных жителей. Об этом рассказал глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов. «Понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как должное и вместе с вами сохраним спокойствие», — написал Жданов в соцсети «ВКонтакте». 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В результате происшествия пострадали два человека. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Кроме того, этим же днем в селах Никольское и Ясные зори прогремели взрывы. Также вечером 5 апреля на территории Красногвардейского района Белгородской области был слышен хлопок. Глава района Анна Куташова заверила, что это был не обстрел. Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России.