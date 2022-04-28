СК РФ ищет пострадавших от испытаний биооружия в Харькове

28 апреля 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Следователи запросят у МИД информацию по делу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России проанализируют информацию и найдут пострадавших от испытаний биооружия в Харьковской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. «Следственный комитет России запросит в МИД России имеющиеся сведения. А также примет меры к установлению лиц, которые пострадали от вышеуказанных действий, для их последующего допроса», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Испытания проводили с 2019 по 2021 годы. В январе работу лаборатории остановили, а оборудование и препараты отвезли на запад Украины. В российском посольстве в США сообщили, что американское экспертное сообщество изучит информацию о биолабораториях на Украине, передает «Федеральное агентство новостей». Российские военные в ходе спецоперации на Украине нашли факты создания биооружия. В лабораториях работали с патогенами смертельно опасных болезней. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России проанализируют информацию и найдут пострадавших от испытаний биооружия в Харьковской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. «Следственный комитет России запросит в МИД России имеющиеся сведения. А также примет меры к установлению лиц, которые пострадали от вышеуказанных действий, для их последующего допроса», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Испытания проводили с 2019 по 2021 годы. В январе работу лаборатории остановили, а оборудование и препараты отвезли на запад Украины. В российском посольстве в США сообщили, что американское экспертное сообщество изучит информацию о биолабораториях на Украине, передает «Федеральное агентство новостей». Российские военные в ходе спецоперации на Украине нашли факты создания биооружия. В лабораториях работали с патогенами смертельно опасных болезней.