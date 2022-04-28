В Ростуризме пообещали чартеры в Египет и Турцию в мае

28 апреля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Ростуризме отметили, что объемы авиасообщения с Египтом и Турцией недостаточны Фото: Владимир Жабриков В мае планируется запуск чартерных рейсов из России в Египет и Турцию. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «И мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили», — сказала Догузова во время брифинга, передает ТАСС. Она отметила, что имеющегося авиасообщения со Стамбулом и курортами Египта пока недостаточно. По ее словам, во второй половине мая собираются запустить прямое авиасообщение с Мальдивами. Также россияне могут уехать в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию, сообщила глава Ростуризма, передает «Федеральное агентство новостей». Догузова отметила, что туристы из РФ могут отправиться в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Сейшелы и Шри-Ланку. В начале апреля стало известно, что путевки в Турцию и Египет из России подорожали. Туроператоры отметили, что цена путевки в Турцию стала больше на 35,8%, а в Египет — на 34,7%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В мае планируется запуск чартерных рейсов из России в Египет и Турцию. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «И мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили», — сказала Догузова во время брифинга, передает ТАСС. Она отметила, что имеющегося авиасообщения со Стамбулом и курортами Египта пока недостаточно. По ее словам, во второй половине мая собираются запустить прямое авиасообщение с Мальдивами. Также россияне могут уехать в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию, сообщила глава Ростуризма, передает «Федеральное агентство новостей». Догузова отметила, что туристы из РФ могут отправиться в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Сейшелы и Шри-Ланку. В начале апреля стало известно, что путевки в Турцию и Египет из России подорожали. Туроператоры отметили, что цена путевки в Турцию стала больше на 35,8%, а в Египет — на 34,7%.