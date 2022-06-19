Власти усилят контроль над малоэтажными поселками

20 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

В России возьмут под контроль тарифы ЖКУ в малоэтажных поселках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ установит перечень расходов на жилищно-коммунальные услуги в поселках для установления размера платы для жителей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на законопроект Минстроя. Согласно данным, среди них — инженерно-техническая и транспортная инфраструктура, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские площадки, парковки, и т. д., указано в проекте, передают «Известия». Отмечается, что в настоящее время, в законодательстве РФ отсутствуют нормы, регулирующие вопросы содержания и управления общим имуществом в жилых комплексах. Об этом рассказала член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Однако, как пишет газета, в итоге граждане регулярно предъявляют исковые заявления в суд, где ответчиком по делу выступает управляющая компания. Так, в исках отмечают завышение тарифов от 30% до 100%. Председатель экспертного совета по ЖКХ при комитете ГД по строительству и ЖКХ, член Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что «законопроект нужный, хотя к нему есть ряд замечаний, но в целом он отвечает на многие острые вопросы». По ее словам, проект вводит методику расчета тарифов в жилых малоэтажных комплексах. Она отмечает, что документ конкретизирует понятия общей собственности. В частности, сейчас дорога на территории комплекса может таковой не считаться, и владелец запрещает по ней ездить, а в акте прописано, что такие случаи будут невозможны. Ранее сообщалось, что тарифы на ЖКУ с 1 июля возрастут на 3,2-6,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Там рассказали, что цены будут проиндексированы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство РФ установит перечень расходов на жилищно-коммунальные услуги в поселках для установления размера платы для жителей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на законопроект Минстроя. Согласно данным, среди них — инженерно-техническая и транспортная инфраструктура, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские площадки, парковки, и т. д., указано в проекте, передают «Известия». Отмечается, что в настоящее время, в законодательстве РФ отсутствуют нормы, регулирующие вопросы содержания и управления общим имуществом в жилых комплексах. Об этом рассказала член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Однако, как пишет газета, в итоге граждане регулярно предъявляют исковые заявления в суд, где ответчиком по делу выступает управляющая компания. Так, в исках отмечают завышение тарифов от 30% до 100%. Председатель экспертного совета по ЖКХ при комитете ГД по строительству и ЖКХ, член Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что «законопроект нужный, хотя к нему есть ряд замечаний, но в целом он отвечает на многие острые вопросы». По ее словам, проект вводит методику расчета тарифов в жилых малоэтажных комплексах. Она отмечает, что документ конкретизирует понятия общей собственности. В частности, сейчас дорога на территории комплекса может таковой не считаться, и владелец запрещает по ней ездить, а в акте прописано, что такие случаи будут невозможны. Ранее сообщалось, что тарифы на ЖКУ с 1 июля возрастут на 3,2-6,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Там рассказали, что цены будут проиндексированы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года.