Экс-главам FIFA и UEFA простили многомиллионную коррупцию

Йозеф Блаттер и Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве. Об этом сообщает France-Presse.

Ранее Йозеф Блаттер намекнул, что за его уголовным преследованием стоит нынешний глава организации Джанни Инфантино. До этого швейцарская прокуратура запросила 20 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком для Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Они обвинялись в мошенничестве, подделке документов, растрате и злоупотреблении служебным положением, сообщает Sport24.

Ранее URA.RU писало, что во Франции был арестован бывший президент УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Мишель Платини. Он являлся фигурантом громкого дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.