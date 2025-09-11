Волочкова рассказала о финансовых трудностях и предательстве во время работы над своим шоу

Волочкова продала квартиру в Астрахани для организации своего шоу
Анастасия Волочкова продала квартиру ради своего шоу
Балерина Анастасия Волочкова продала квартиру в Астрахани, чтобы профинансировать свой новый проект — шоу «Одержимость», которое вышло на большие экраны. Об этом она рассказала на премьере, отметив, что во время подготовки столкнулась с предательством и финансовыми трудностями.

«Пришлось столкнуться с большим количеством предательства. С предательством режиссtра, хореографов, партнtров, тех, кто шили костюмы. У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру», — откровенно призналась Волочкова. Ее слова приводит издание Super.ru.

Артистка подчеркнула, что квартира была для нее запасным вариантом, но она не жалеет о решении. «Это очень дорогостоящий проект», — заключила она, объяснив, что шоу требовало значительных вложений. Премьера «Одержимости» прошла в формате большого экрана, где Волочкова поделилась подробностями производства.

Спектакль «Одержимость» предлагает зрителю увлекательную интерпретацию вечного противостояния добра и зла. В рамках постановки Анастасия Волочкова поведает историю юной девушки, мечтающей о карьере балерины, не подозревая о тех испытаниях, которые ожидают ее на этом пути. Сюжет раскрывает тему преодоления трудностей, эмоциональных взлетов и падений, а также затрагивает вопросы любви, разочарования, предательства, интриг и обмана.

