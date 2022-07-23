Жители Польши скупили весь сахар в магазинах

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Сахар. Челябинск , сахар, магазин
Сахара нет в большинстве польских супермаркетов Фото:

В польских супермаркетах возник дефицит сахара. В продуктовых магазинах он либо отсутствует, либо продается с лимитом — не более десяти килограмм в одни руки. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Сахара нет как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях. В некоторых торговых точках он появляется время от времени и тогда для покупателей вводят лимиты — не более десяти килограммов в одни руки», — сообщает агентство.

Такая ситуация с сахаром сложилась в Варшаве. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, уверяет, что дефицит установился и в других регионах Польши.

Продавцы супермаркетов при этом сами удивлены происходящему. Некоторые из них посчитали причинами дефицита климат, а также проблемы с логистикой, поставками и производством упаковки.

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В польских супермаркетах возник дефицит сахара. В продуктовых магазинах он либо отсутствует, либо продается с лимитом — не более десяти килограмм в одни руки. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Сахара нет как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях. В некоторых торговых точках он появляется время от времени и тогда для покупателей вводят лимиты — не более десяти килограммов в одни руки», — сообщает агентство. Такая ситуация с сахаром сложилась в Варшаве. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, уверяет, что дефицит установился и в других регионах Польши. Продавцы супермаркетов при этом сами удивлены происходящему. Некоторые из них посчитали причинами дефицита климат, а также проблемы с логистикой, поставками и производством упаковки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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