«Ведомости»: власти РФ поспорили из-за закона о национализации

Кремль и правительство РФ спорят из-за нового закона, который дает государственным компаниям преимущественное право выкупать стратегические предприятия в случае их банкротства. Соответствующий законопроект подготовило российской правительство.
«Изменения предлагается внести в закон „О несостоятельности (банкротстве)“ — документ уже подготовлен, сообщили два источника, близких к правительству. Правительство хочет дать преимущественное право госкомпаниям и госкорпорациям покупать стратегические предприятия при их банкротстве. Фактически речь идет о новом варианте расширения национализации приоритетных для государства активов. Но на данный момент документ не получил одобрения со стороны администрации президента. В частности, против поправок выступило государственно-правовое управление», — пишет газета «Ведомости».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают массовую национализацию. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что национализация в России недопустима, передает телеканал 360. В Кремле называли слухи о национализации «уткой», пишет RT.
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Кремль и правительство РФ спорят из-за нового закона, который дает государственным компаниям преимущественное право выкупать стратегические предприятия в случае их банкротства. Соответствующий законопроект подготовило российской правительство. «Изменения предлагается внести в закон „О несостоятельности (банкротстве)“ — документ уже подготовлен, сообщили два источника, близких к правительству. Правительство хочет дать преимущественное право госкомпаниям и госкорпорациям покупать стратегические предприятия при их банкротстве. Фактически речь идет о новом варианте расширения национализации приоритетных для государства активов. Но на данный момент документ не получил одобрения со стороны администрации президента. В частности, против поправок выступило государственно-правовое управление», — пишет газета «Ведомости». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают массовую национализацию. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что национализация в России недопустима, передает телеканал 360. В Кремле называли слухи о национализации «уткой», пишет RT.