МИД РФ потребовал США забрать ядерное оружие из третьих стран

09 августа 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Вишневецкий призвал США вывести ядерное оружие из стран третьего мира Фото: depositphotos.com Власти Америки должны вывезти ядерное оружие из стран третьего мира. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — заявил Вишневецкий на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, передает РИА «Новости». Он аргументировал это тем, что НАТО хоть и объявляет себя ядерным альянсом, опасное оружие США находится на территории неядерных стран. При этом в этих странах оно и отрабатывается. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны отказаться от ядерного оружия. По его мнению, недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, позволяли вероятность ядерной войны.

Власти Америки должны вывезти ядерное оружие из стран третьего мира. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — заявил Вишневецкий на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, передает РИА «Новости». Он аргументировал это тем, что НАТО хоть и объявляет себя ядерным альянсом, опасное оружие США находится на территории неядерных стран. При этом в этих странах оно и отрабатывается. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны отказаться от ядерного оружия. По его мнению, недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, позволяли вероятность ядерной войны.