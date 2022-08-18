ЕС готовит дипломатическое наступление из-за влияния РФ и Китая

Страны Евросоюза не хотят лишаться партнеров в виде стран Латинской Америки, сообщает El País Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Евросоюз готовит дипломатическое и коммерческое контрнаступление на Латинскую Америку, чтобы сократить возросшее влияние России и Китая на страны региона. Об этом сообщает испанская ежедневная газета El País, ссылаясь на документ, направленный министрам иностранных дел ЕС.

«Евросоюз встревожен продвижением России и Китая в странах Латинской Америки, регионе, традиционно связанном в политическом и экономическом плане с Западом. С прицелом на 2023 год Брюссель готовит дипломатическое и коммерческое контрнаступление, чтобы попытаться подтвердить свои позиции в этом районе», — говорится в статье.

Согласно документу, «контрнаступление» будет заключаться в попытке Евросоюза «преодолеть дистанцию с Латинской Америкой за счет „качественного скачка“ в интенсивности своих отношений и контактов». По мнению авторов, ЕС около десятилетия пренебрегал своими отношениями с Латинской Америкой: так, например, саммиты между двумя регионами не проводились с 2015 года.

В это время Китай, наоборот, увеличил свои инвестиции в регион в 26 раз за период с 2000 по 2020 год. «[Китай] является первым или вторым по важности торговым партнером стран Латинской Америки и Карибского бассейна, вытесняя ЕС и превосходя Соединенные Штаты», — приводит цитату из документа издание.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал страны Африки, Азии и Латинской Америки основными партнерами России. В это же время страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением российской спецоперации на Украине.