Путин заявил о совместных военных учениях с Казахстаном

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Учения пройдут в рамках ОДКБ, заявил Путин Фото:

Россия и Казахстан проведут совместные военные учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ», — заявил Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Казахстанский президент прибыл с рабочим визитом в Сочи 19 августа, передает RT. Сообщалось, что лидеры обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

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Россия и Казахстан проведут совместные военные учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ», — заявил Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Казахстанский президент прибыл с рабочим визитом в Сочи 19 августа, передает RT. Сообщалось, что лидеры обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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