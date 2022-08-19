Путин заявил о совместных военных учениях с Казахстаном

Учения пройдут в рамках ОДКБ, заявил Путин
Россия и Казахстан проведут совместные военные учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ», — заявил Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Казахстанский президент прибыл с рабочим визитом в Сочи 19 августа, передает RT. Сообщалось, что лидеры обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений.
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