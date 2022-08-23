Прилепин предложил России отгородиться от ЕС «железным занавесом»

23 августа 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

России не нужно признание Евросоюза, считает Захар Прилепин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна выключить «европоцентризм» и отгородиться от Евросоюза «железным занавесом». Такое мнение высказал писатель Захар Прилепин. «Почему нам нужно, чтобы Евросоюз нас признал? Евросоюз, который мы сами можем заморозить. Выключить надо этот европоцентризм. Надо вот этот „железный занавес“ нам поставить, и окошко открывать иногда, спрашивать: „Ну, как вы там, нормально себя чувствуете?“. Они чего-то орут — раз, закрыл обратно. Когда постучат с той стороны, когда будут сильно стучать, можно открыть потом, посмотреть», — сказал Прилепин в интервью RT. Ранее мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Запада вернуть «железный занавес» для всех россиян. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не желает возвращения «железного занавеса», однако его опускают страны Запада, сообщает телеканал 360. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал западным странам «ничего себе не прищемить», когда они будут опускать занавес, передает «Национальная служба новостей».

Россия должна выключить «европоцентризм» и отгородиться от Евросоюза «железным занавесом». Такое мнение высказал писатель Захар Прилепин. «Почему нам нужно, чтобы Евросоюз нас признал? Евросоюз, который мы сами можем заморозить. Выключить надо этот европоцентризм. Надо вот этот „железный занавес“ нам поставить, и окошко открывать иногда, спрашивать: „Ну, как вы там, нормально себя чувствуете?“. Они чего-то орут — раз, закрыл обратно. Когда постучат с той стороны, когда будут сильно стучать, можно открыть потом, посмотреть», — сказал Прилепин в интервью RT. Ранее мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Запада вернуть «железный занавес» для всех россиян. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не желает возвращения «железного занавеса», однако его опускают страны Запада, сообщает телеканал 360. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал западным странам «ничего себе не прищемить», когда они будут опускать занавес, передает «Национальная служба новостей».