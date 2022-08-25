Мишустин заявил об успешном отказе от доллара

26 августа 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

По словам Михаила Мишустина, Россия успешно отказывается от доллара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия активно переходит на расчеты в национальных валютах — данный показатель достиг 75%, что символизирует успешный отказ от доллара. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. «Активно идет переход на расчеты в нацвалютах в Евразийском экономическом союзе, этот показатель достиг 75%», — приводит слова Мишустина ТАСС. Данное заявление он сделал во время заседания Евразийского Межправительственного совета. Ранее доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова заявила, что Россия не сможет отказаться от доллара. В первую очередь потому, что это мировая валюта.

Россия активно переходит на расчеты в национальных валютах — данный показатель достиг 75%, что символизирует успешный отказ от доллара. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. «Активно идет переход на расчеты в нацвалютах в Евразийском экономическом союзе, этот показатель достиг 75%», — приводит слова Мишустина ТАСС. Данное заявление он сделал во время заседания Евразийского Межправительственного совета. Ранее доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова заявила, что Россия не сможет отказаться от доллара. В первую очередь потому, что это мировая валюта.