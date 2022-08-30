Как россияне будут отдыхать в 2023 году: расписание выходных дней

Новогодние праздники в РФ продляться с 31 декабря по 8 января
Правительство РФ опубликовало перечень нерабочих дней для россиян в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023.
«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года», — сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ.
Помимо этого, россияне будут отдыхать:
- с 23 февраля по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая;
- с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
-
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»