Как россияне будут отдыхать в 2023 году: расписание выходных дней

Новогодние праздники в РФ продляться с 31 декабря по 8 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство РФ опубликовало перечень нерабочих дней для россиян в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года», — сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ.

Помимо этого, россияне будут отдыхать: