Как россияне будут отдыхать в 2023 году: расписание выходных дней

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Каток. Тюмень, каток, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
Новогодние праздники в РФ продляться с 31 декабря по 8 января Фото:

Правительство РФ опубликовало перечень нерабочих дней для россиян в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года», — сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ.

Помимо этого, россияне будут отдыхать:

  • с 23 февраля по 26 февраля;
  • 8 марта;
  • с 29 апреля по 1 мая;
  • с 6 по 9 мая;
  • с 10 по 12 июня;
  • с 4 по 6 ноября.
  • Фото:

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Правительство РФ опубликовало перечень нерабочих дней для россиян в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023. «В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года», — сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ. Помимо этого, россияне будут отдыхать:
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© Служба новостей «URA.RU»
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