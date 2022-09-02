Режим ограничения полетов на юг России продлен до 10 сентября

Росавиация продлила ограничения полетов на юг России до 10 сентября
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Юг России закрыт для полетов Фото:

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

«[Закрыты] аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет продлен до 10 сентября 03:45 (мск). Остальные аэропорты работают штатно», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе.

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Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация. «[Закрыты] аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет продлен до 10 сентября 03:45 (мск). Остальные аэропорты работают штатно», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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