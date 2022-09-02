Режим ограничения полетов на юг России продлен до 10 сентября

Росавиация продлила ограничения полетов на юг России до 10 сентября

02 сентября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Юг России закрыт для полетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация. «[Закрыты] аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет продлен до 10 сентября 03:45 (мск). Остальные аэропорты работают штатно», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация. «[Закрыты] аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет продлен до 10 сентября 03:45 (мск). Остальные аэропорты работают штатно», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе.