Режим ограничения полетов на юг России продлен до 10 сентября

Юг России закрыт для полетов
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.
«[Закрыты] аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет продлен до 10 сентября 03:45 (мск). Остальные аэропорты работают штатно», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Южные аэропорты закрыли для полетов после начала российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе.
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