16 октября 2022

ТАСС: союзные силы отбили массированное наступление ВСУ в ЛНР

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Союзные войска разбили около 90% группировки ВСУ в ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска остановили массированное наступление украинских Вооруженных сил (ВСУ) в ЛНР, уничтожив около 90% группировки. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах ЛНР.

«ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной (Луганской народной республики — прим. ред.), все они были отбиты союзными силами. Процентов 85-90 колонн наступающих разбиты полностью», — заявил собеседник агентства.

По его словам, что украинские боевики могут повторить попытку прорвать линию фронта в ближайшие дни. «Поэтому ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении. Также была сорвана попытка наступления украинских боевиков на Купянском направлении, дополняет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

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Союзные войска остановили массированное наступление украинских Вооруженных сил (ВСУ) в ЛНР, уничтожив около 90% группировки. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах ЛНР. «ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной (Луганской народной республики — прим. ред.), все они были отбиты союзными силами. Процентов 85-90 колонн наступающих разбиты полностью», — заявил собеседник агентства. По его словам, что украинские боевики могут повторить попытку прорвать линию фронта в ближайшие дни. «Поэтому ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», — отметил он. Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении. Также была сорвана попытка наступления украинских боевиков на Купянском направлении, дополняет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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