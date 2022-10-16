ТАСС: союзные силы отбили массированное наступление ВСУ в ЛНР

Союзные войска остановили массированное наступление украинских Вооруженных сил (ВСУ) в ЛНР, уничтожив около 90% группировки. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах ЛНР.
«ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной (Луганской народной республики — прим. ред.), все они были отбиты союзными силами. Процентов 85-90 колонн наступающих разбиты полностью», — заявил собеседник агентства.
По его словам, что украинские боевики могут повторить попытку прорвать линию фронта в ближайшие дни. «Поэтому ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», — отметил он.
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Союзные войска остановили массированное наступление украинских Вооруженных сил (ВСУ) в ЛНР, уничтожив около 90% группировки. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах ЛНР. «ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной (Луганской народной республики — прим. ред.), все они были отбиты союзными силами. Процентов 85-90 колонн наступающих разбиты полностью», — заявил собеседник агентства. По его словам, что украинские боевики могут повторить попытку прорвать линию фронта в ближайшие дни. «Поэтому ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», — отметил он. Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении. Также была сорвана попытка наступления украинских боевиков на Купянском направлении, дополняет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.