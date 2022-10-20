Жители Запорожской области стали активнее сдавать кровь

20 октября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Жители Запорожья продолжают помогать нуждающимся, добровольно становясь донорами крови Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на введение военного положения, жители Запорожской области не покидают свою землю, а наоборот, все чаще становятся добровольными донорами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель областной станции переливания крови Игорь Маслов. «Люди, слава богу, начали сдавать кровь, помогать своим близким. Каждое переливание крови — это спасенная жизнь. А человек, сдавая кровь, приносит пользу и тому, кому эта кровь переливается и себе. К сожалению, нам сейчас очень не хватает оборудования, а компании предлагающие его нам, пользуются случаем и завышают цены в 2-3 раза. Но мы постоянно мониторим цены и обмануть себя не дадим» — сказал Маслов. При этом нацистский режим Украины постоянно пытается врать о том, что у жителей освобожденных территорий забирают кровь под дулом автомата, отметил собеседник. Донорская кровь незаменима в экстренных случаях: в травматологиях, куда часто поступают дети с большими кровопотерями, в хирургии. Особенно остро в переливании нуждаются люди, попавшие в аварии, объяснил Маслов. Жители региона идут сдавать кровь с особым энтузиазмом. «Если нужно помочь людям, то я помогаю. Я и раньше сдавал кровь и теперь пришел. Тем более в связи с новой ситуацией (введение военного положения — прим. URA.RU) моя кровь может понадобиться не только гражданским» — рассказал корреспонденту URA.RU Олег, житель села Родионовка. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. 19 октября президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Запорожской и Херсонской областях России, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Несмотря на введение военного положения, жители Запорожской области не покидают свою землю, а наоборот, все чаще становятся добровольными донорами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель областной станции переливания крови Игорь Маслов. «Люди, слава богу, начали сдавать кровь, помогать своим близким. Каждое переливание крови — это спасенная жизнь. А человек, сдавая кровь, приносит пользу и тому, кому эта кровь переливается и себе. К сожалению, нам сейчас очень не хватает оборудования, а компании предлагающие его нам, пользуются случаем и завышают цены в 2-3 раза. Но мы постоянно мониторим цены и обмануть себя не дадим» — сказал Маслов. При этом нацистский режим Украины постоянно пытается врать о том, что у жителей освобожденных территорий забирают кровь под дулом автомата, отметил собеседник. Донорская кровь незаменима в экстренных случаях: в травматологиях, куда часто поступают дети с большими кровопотерями, в хирургии. Особенно остро в переливании нуждаются люди, попавшие в аварии, объяснил Маслов. Жители региона идут сдавать кровь с особым энтузиазмом. «Если нужно помочь людям, то я помогаю. Я и раньше сдавал кровь и теперь пришел. Тем более в связи с новой ситуацией (введение военного положения — прим. URA.RU) моя кровь может понадобиться не только гражданским» — рассказал корреспонденту URA.RU Олег, житель села Родионовка. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. 19 октября президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Запорожской и Херсонской областях России, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.