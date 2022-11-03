Reuters: в США надеются, что России и Китаю удастся остановить ядерную программу КНДР

04 ноября 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне надеются, что РФ и Китаю удастся остановить ядерную программу КНДР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Вашингтоне считают, что у России и Китая есть рычаги воздействия, которые они могут использовать, чтобы убедить Северную Корею не возобновлять испытания ядерной бомбы, к которым КНДР готовилась с 2017 года. Об этом заявил анонимный высокопоставленный представитель администрации США. «У нас есть высокая степень уверенности в том, что они (Россия и Китай, — ред. URA.RU) подготовились», — сказал он, пишет Reuters. «Мы верим и, конечно же, ожидаем, что они будут использовать имеющееся у них влияние, чтобы попытаться заставить КНДР не проводить ядерные испытания», — добавил политик. По его словам, в Вашингтоне надеются, что два государства сумеют разубедить представителей КНДР в их решении. Известно, что Совет Безопасности ООН давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Кроме того, против государства были ужесточены санкции с целью попытаться перекрыть финансирование ядерных программ. Однако, как утверждает источник, в последние годы мнение группы из 15 членов о том, как вести себя с Северной Кореей, разделилось. Хотя и Россия, и Китай поддержали ужесточение санкций после последнего ядерного испытания Северной Кореи, весной этого года они наложили вето на инициативу США ввести новые санкции ООН в связи с возобновлением запусков баллистических ракет Северной Кореей, передает СМИ. Ранее агентство Yonhap сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Северная Корея заявила, что эти испытания являлись справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Также МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны и предупредило, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить к Пхеньяну силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Вашингтоне считают, что у России и Китая есть рычаги воздействия, которые они могут использовать, чтобы убедить Северную Корею не возобновлять испытания ядерной бомбы, к которым КНДР готовилась с 2017 года. Об этом заявил анонимный высокопоставленный представитель администрации США. «У нас есть высокая степень уверенности в том, что они (Россия и Китай, — ред. URA.RU) подготовились», — сказал он, пишет Reuters. «Мы верим и, конечно же, ожидаем, что они будут использовать имеющееся у них влияние, чтобы попытаться заставить КНДР не проводить ядерные испытания», — добавил политик. По его словам, в Вашингтоне надеются, что два государства сумеют разубедить представителей КНДР в их решении. Известно, что Совет Безопасности ООН давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Кроме того, против государства были ужесточены санкции с целью попытаться перекрыть финансирование ядерных программ. Однако, как утверждает источник, в последние годы мнение группы из 15 членов о том, как вести себя с Северной Кореей, разделилось. Хотя и Россия, и Китай поддержали ужесточение санкций после последнего ядерного испытания Северной Кореи, весной этого года они наложили вето на инициативу США ввести новые санкции ООН в связи с возобновлением запусков баллистических ракет Северной Кореей, передает СМИ. Ранее агентство Yonhap сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Северная Корея заявила, что эти испытания являлись справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Также МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны и предупредило, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить к Пхеньяну силу.