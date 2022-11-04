В Турции заявили о намерении построить еще один газопровод

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Турция, море, флаг турции
Новый трубопровод в Турции может сформировать новую энергетическую карту, заявил пресс-секретарь турецкого президента Фото:
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Газовый кризис в Европе

В будущем в Турции может появиться еще один газопровод, который позволит сформировать новую энергетическую карту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин.

«Может быть построен еще один трубопровод, может появиться совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг», — цитирует Калина турецкая газета Habertürk. Он отметил, что Турция является наиболее естественным географическим адресом для создания новой энергетической карты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При таком развитии событий Турция может превратиться в страну, которая будет определять газовый рынок.

Ранее стало известно, что Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции. Местом нового газового хаба может стать Тракья, регион на северо-западе страны, передает телеканал 360. Благодаря новому хабу Анкара вполне может получить от Москвы дополнительную скидку на топливо, передает «Национальная служба новостей».

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В будущем в Турции может появиться еще один газопровод, который позволит сформировать новую энергетическую карту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин. «Может быть построен еще один трубопровод, может появиться совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг», — цитирует Калина турецкая газета Habertürk. Он отметил, что Турция является наиболее естественным географическим адресом для создания новой энергетической карты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При таком развитии событий Турция может превратиться в страну, которая будет определять газовый рынок. Ранее стало известно, что Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции. Местом нового газового хаба может стать Тракья, регион на северо-западе страны, передает телеканал 360. Благодаря новому хабу Анкара вполне может получить от Москвы дополнительную скидку на топливо, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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