Минобороны сообщило о наступлении ВСУ по нескольким направлениям

07 ноября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Атаки ВСУ были отражены на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщают Минобороны РФ. «На красно-лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. По итогу все атаки противника были отражены. Украинские войска потеряли более 120 человек, также 130 вражеских бойцов были ранены. Помимо этого, были уничтожены три танка, пять автомобилей и две бронемашины. Также атаки ВСУ были отражены и на николаево-криворожском направлении в районе пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Украинские войска были отброшены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщают Минобороны РФ. «На красно-лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. По итогу все атаки противника были отражены. Украинские войска потеряли более 120 человек, также 130 вражеских бойцов были ранены. Помимо этого, были уничтожены три танка, пять автомобилей и две бронемашины. Также атаки ВСУ были отражены и на николаево-криворожском направлении в районе пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Украинские войска были отброшены.