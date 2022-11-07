Минобороны сообщило о наступлении ВСУ по нескольким направлениям

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Атаки ВСУ были отражены на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщают Минобороны РФ.

«На красно-лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. По итогу все атаки противника были отражены. Украинские войска потеряли более 120 человек, также 130 вражеских бойцов были ранены. Помимо этого, были уничтожены три танка, пять автомобилей и две бронемашины. Также атаки ВСУ были отражены и на николаево-криворожском направлении в районе пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Украинские войска были отброшены.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщают Минобороны РФ. «На красно-лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. По итогу все атаки противника были отражены. Украинские войска потеряли более 120 человек, также 130 вражеских бойцов были ранены. Помимо этого, были уничтожены три танка, пять автомобилей и две бронемашины. Также атаки ВСУ были отражены и на николаево-криворожском направлении в районе пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Украинские войска были отброшены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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