Reuters: Киев планирует, что зерновую сделку продлят на год

09 ноября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Киев рассчитывает продлить действие зерновой сделки минимум на год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Власти Украины рассчитывают продлить действие зерновой сделки минимум на год. Киев планирует распространить ее на порты Николаевской области, рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. «Мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет понимание со стороны наших партнеров в лице Турции и ООН, а рынкам будет дан четкий сигнал относительно дальнейших действий», — сообщил он в интервью агентству Reuters. Замминистра добавил, что Киев предложил партнерам продлить соглашение минимум на год и расширить сделку на порты Николаевской области, которые раньше обеспечивали около 35% продовольственного экспорта Украины. Васьков отметил, что Турция и ООН пока не уведомляли Украину об условиях продления сделки, выдвинутых Россией. Замминистра высказался за увеличение количества инспекционных групп и за сокращение числа проверок судов, покидающих территорию страны. Россия приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку РФ вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, сообщает телеканал 360.

Власти Украины рассчитывают продлить действие зерновой сделки минимум на год. Киев планирует распространить ее на порты Николаевской области, рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. «Мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет понимание со стороны наших партнеров в лице Турции и ООН, а рынкам будет дан четкий сигнал относительно дальнейших действий», — сообщил он в интервью агентству Reuters. Замминистра добавил, что Киев предложил партнерам продлить соглашение минимум на год и расширить сделку на порты Николаевской области, которые раньше обеспечивали около 35% продовольственного экспорта Украины. Васьков отметил, что Турция и ООН пока не уведомляли Украину об условиях продления сделки, выдвинутых Россией. Замминистра высказался за увеличение количества инспекционных групп и за сокращение числа проверок судов, покидающих территорию страны. Россия приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку РФ вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, сообщает телеканал 360.