WSJ: НАТО и РФ смогли избежать эскалации из-за взрыва украинской ракеты в Польше

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Ракету, которую выпустили на территорию Польши, скорее всего, выпустила украинская ПВО, сообщает американская газета Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Взрыв ракеты в Польше на границе с Украиной мог привести к столкновению России и НАТО, но страны смогли избежать эскалации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Ракету, скорее всего, выпустила украинская противовоздушная оборона (ПВО). Реакция президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимра Путина показала общее желание избежать наращивания конфликта», — сообщает американская газета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительству США есть смысл «отмотать назад», чтобы понять, кто в действительности виноват во всем происходящем сейчас в Польше. Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ракета, попавшая на территорию Польши накануне, не украинская, напоминает Пятый канал.

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Взрыв ракеты в Польше на границе с Украиной мог привести к столкновению России и НАТО, но страны смогли избежать эскалации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Ракету, скорее всего, выпустила украинская противовоздушная оборона (ПВО). Реакция президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимра Путина показала общее желание избежать наращивания конфликта», — сообщает американская газета. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительству США есть смысл «отмотать назад», чтобы понять, кто в действительности виноват во всем происходящем сейчас в Польше. Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ракета, попавшая на территорию Польши накануне, не украинская, напоминает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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