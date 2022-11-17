WSJ: НАТО и РФ смогли избежать эскалации из-за взрыва украинской ракеты в Польше

Взрыв ракеты в Польше на границе с Украиной мог привести к столкновению России и НАТО, но страны смогли избежать эскалации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Ракету, скорее всего, выпустила украинская противовоздушная оборона (ПВО). Реакция президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимра Путина показала общее желание избежать наращивания конфликта», — сообщает американская газета.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительству США есть смысл «отмотать назад», чтобы понять, кто в действительности виноват во всем происходящем сейчас в Польше. Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ракета, попавшая на территорию Польши накануне, не украинская, напоминает Пятый канал.
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Взрыв ракеты в Польше на границе с Украиной мог привести к столкновению России и НАТО, но страны смогли избежать эскалации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Ракету, скорее всего, выпустила украинская противовоздушная оборона (ПВО). Реакция президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимра Путина показала общее желание избежать наращивания конфликта», — сообщает американская газета. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительству США есть смысл «отмотать назад», чтобы понять, кто в действительности виноват во всем происходящем сейчас в Польше. Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ракета, попавшая на территорию Польши накануне, не украинская, напоминает Пятый канал.