Чиновнице из Владимира сделали выговор за слова о «гавкающих» жителях 21 ноября 2022 в 21:36 Размер текста - 17 + Жители Владимирской области пожаловались на близость кладбища к домам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Владимирской чиновнице Светлане Фоминой, назвавшей «гавканьем» жалобы жителей на кладбище, сделали выговор. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Суздальского района Татьяна Срибная. «Ситуация, возникшая при проведении общественных обсуждений, рассмотрена на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации района. Учитывая обстоятельства и условия, в которых проходило обсуждение генплана МО Боголюбовское, Фоминой С. В. объявлен выговор», — цитирует «Подъем» Срибную. По ее словам, размещение кладбища в районе поселка является законным. Жители были недовольны, что новое кладбище находится слишком близко к домам, передает сайт MK.RU . Владимирская чиновница Светлана Фомина назвала «гавканьем» позицию жителей по поводу внесения изменений в генплан Боголюбовского. Владимирской чиновнице Светлане Фоминой, назвавшей «гавканьем» жалобы жителей на кладбище, сделали выговор. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Суздальского района Татьяна Срибная. «Ситуация, возникшая при проведении общественных обсуждений, рассмотрена на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации района. Учитывая обстоятельства и условия, в которых проходило обсуждение генплана МО Боголюбовское, Фоминой С. В. объявлен выговор», — цитирует «Подъем» Срибную. По ее словам, размещение кладбища в районе поселка является законным. Жители были недовольны, что новое кладбище находится слишком близко к домам, передает сайт MK.RU. Владимирская чиновница Светлана Фомина назвала «гавканьем» позицию жителей по поводу внесения изменений в генплан Боголюбовского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям