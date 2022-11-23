DM: украинские беженцы, живущие на лайнере, пожаловались на русскоязычный персонал

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На лайнере, пришвартованном в Эдинбурге, проживает около 1700 украинских беженцев Фото:

Украинские беженцы, живущие на лайнере, пришвартованном в Эдинбурге (Шотландия), пожаловались на русскоязычный экипаж борта. Об этом сообщает Daily Mail.

«Испуганные беженцы, бежавшие в Шотландию, спасаясь от военных действий на Украине, жаловались, что их держат на лодке с русскоязычным экипажем», — пишет издание. В Daily Mail отметили, что около 1700 украинских беженцев вынуждены жить на лайнере из-за нехватки жилья в городе. Журналисты добавили, что украинцы также жаловались и на стесненные условия, трудности с доступом к пособиям, проездные на автобус, долгое получение виз и биометрических карт проживания.

Страны Европы начали принимать украинских беженцев после начала на территории Украины боевых действий. Киевские власти планировали эвакуацию около трех миллионов человек в случае полного отключения света, передает RT. А агентство Reuters предупреждало, что Европу ждет новая волна беженцев в преддверии начала зимы.

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Украинские беженцы, живущие на лайнере, пришвартованном в Эдинбурге (Шотландия), пожаловались на русскоязычный экипаж борта. Об этом сообщает Daily Mail. «Испуганные беженцы, бежавшие в Шотландию, спасаясь от военных действий на Украине, жаловались, что их держат на лодке с русскоязычным экипажем», — пишет издание. В Daily Mail отметили, что около 1700 украинских беженцев вынуждены жить на лайнере из-за нехватки жилья в городе. Журналисты добавили, что украинцы также жаловались и на стесненные условия, трудности с доступом к пособиям, проездные на автобус, долгое получение виз и биометрических карт проживания. Страны Европы начали принимать украинских беженцев после начала на территории Украины боевых действий. Киевские власти планировали эвакуацию около трех миллионов человек в случае полного отключения света, передает RT. А агентство Reuters предупреждало, что Европу ждет новая волна беженцев в преддверии начала зимы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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