NI: США и Британия не в состоянии запугать Россию

30 ноября 2022 в 06:07 Размер текста - 17 +

Россияне показали высокий уровень поддержки Владимиру Путину, пишет TNI Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки и Великобритания не в состоянии запугать Россию. Об этом говорится в статье журнала The National Interest. «Ни Америке, ни Великобритании, ни любой другой стране Россию не застращать — особенно нападками на ее национальный образ. Основная аудитория [президента России Владимира] Путина — российские избиратели — обеспечивает ему выдающийся уровень поддержки», — говорится в материале. Как пишет издание, на международном уровне друзей у России хватает. «Крупные игроки, такие как Израиль, Турция, Китай и Индия, крестовый поход Запада против России поддерживают не полностью». Там предположили, что эти страны не готовы рушить экономическую экосистему. «Западная элита, как она ни противопоставляй свои институты и средства массовой информации российским, повлиять ни на Путина, ни на самовосприятие россиян не сможет — а лишь укрепит их волю к победе», — пишет автор материала. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Путину доверяют 78% россиян. В то время, когда президент США Джо Байден установил новый рекорд своего провального рейтинга. Его политику не одобряют 65% американцев, пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания не в состоянии запугать Россию. Об этом говорится в статье журнала The National Interest. «Ни Америке, ни Великобритании, ни любой другой стране Россию не застращать — особенно нападками на ее национальный образ. Основная аудитория [президента России Владимира] Путина — российские избиратели — обеспечивает ему выдающийся уровень поддержки», — говорится в материале. Как пишет издание, на международном уровне друзей у России хватает. «Крупные игроки, такие как Израиль, Турция, Китай и Индия, крестовый поход Запада против России поддерживают не полностью». Там предположили, что эти страны не готовы рушить экономическую экосистему. «Западная элита, как она ни противопоставляй свои институты и средства массовой информации российским, повлиять ни на Путина, ни на самовосприятие россиян не сможет — а лишь укрепит их волю к победе», — пишет автор материала. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Путину доверяют 78% россиян. В то время, когда президент США Джо Байден установил новый рекорд своего провального рейтинга. Его политику не одобряют 65% американцев, пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos.