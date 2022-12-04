Юрист напомнила о новой выплате семьям с детьми с 1 января

Юрист Красовская: с 1 января в РФ введут ежемесячные выплаты для семей с детьми

05 декабря 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Размер выплаты будет зависеть от нуждаемости, сообщила юрист Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С 1 января введутся ежемесячные выплаты по пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. «Со следующего года семьи, которые относятся к малоимущим, будут получать пособия с рождения ребенка до 17 лет, и размер пособия будет зависеть от регионального прожиточного минимума. К примеру, если брать размер прожиточного минимума на ребенка на 2022 год по Санкт-Петербургу, то пособие будет составлять в размере 100% — 14 042 рубля, 70% — 9829,4, а 50% — 7021 рубль. И это с учетом прожиточного минимума на 2022 год. На следующий год он будет увеличиваться в регионах», — объяснила Красовская изданию Life . Нуждаемость будет определяться размером среднедушевого дохода, который для получения выплаты должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Нуждаемость зависит еще и от наличия движимого и недвижимого имущества, а также от количества доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках.

Размер пособия для женщин в ранние сроки беременности, составит от 50 до 100 процентов от величины прожиточного минимума в регионе. Все суммы учитываются на момент подачи заявления. Также с 1 января повысится размер прожиточного минимума, от которого зависит величина многих социальных выплат. В связи с этим будет перерасчет старых выплат. Минюст России ранее предложил оказывать всем бесплатную юридическую помощь, в том числе, для получения выплат. Это сообщили «Российское агентство правовой и судебной информации». До этого оказанием бесплатной юридической помощи занимались адвокаты, передает РАПСИ.

С 1 января введутся ежемесячные выплаты по пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. «Со следующего года семьи, которые относятся к малоимущим, будут получать пособия с рождения ребенка до 17 лет, и размер пособия будет зависеть от регионального прожиточного минимума. К примеру, если брать размер прожиточного минимума на ребенка на 2022 год по Санкт-Петербургу, то пособие будет составлять в размере 100% — 14 042 рубля, 70% — 9829,4, а 50% — 7021 рубль. И это с учетом прожиточного минимума на 2022 год. На следующий год он будет увеличиваться в регионах», — объяснила Красовская изданию Life. Также с 1 января повысится размер прожиточного минимума, от которого зависит величина многих социальных выплат. В связи с этим будет перерасчет старых выплат. Минюст России ранее предложил оказывать всем бесплатную юридическую помощь, в том числе, для получения выплат. Это сообщили «Российское агентство правовой и судебной информации». До этого оказанием бесплатной юридической помощи занимались адвокаты, передает РАПСИ.