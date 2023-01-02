Омбудсмен Украины заявил о желании встретиться с Москальковой в январе

03 января 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Лубинец надеется в этом месяце встретится с Москальковой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В январе может состояться встреча между уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом и его российской коллегой Татьяной Москальковой. На ней будет обсуждаться взаимное возвращение гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Об этом сообщил украинский омбудсмен. «В этом месяце (в январе — прим. URA.RU) у нас будет встреча с Москальковой, где отдельно будем обговаривать вопрос освобождения гражданских. Есть множество наработанных с нашей стороны вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них Россия», — сказал он в эфире телеканала «Рада». Впервые Москалькова и Лубинец встретились в октябре прошлого года. Тогда они обсуждали дальнейший обмен пленными между Россией и Украиной. Известно, что представители государств договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести.

В январе может состояться встреча между уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом и его российской коллегой Татьяной Москальковой. На ней будет обсуждаться взаимное возвращение гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Об этом сообщил украинский омбудсмен. «В этом месяце (в январе — прим. URA.RU) у нас будет встреча с Москальковой, где отдельно будем обговаривать вопрос освобождения гражданских. Есть множество наработанных с нашей стороны вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них Россия», — сказал он в эфире телеканала «Рада». Впервые Москалькова и Лубинец встретились в октябре прошлого года. Тогда они обсуждали дальнейший обмен пленными между Россией и Украиной. Известно, что представители государств договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести.