Песков отказался отвечать на вопрос о новом назначении генерала Лапина

Назначение генерала-полковника Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск пока нельзя подтвердить или опровергнуть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что существуют указы президента под грифом «секретно».
Ранее сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность начальника штаба Сухопутных войск РФ. Об этом URA.RU сообщили источники в Минобороны России. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев рассказал агентству, чем займется Лапин на новой должности.
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Назначение генерала-полковника Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск пока нельзя подтвердить или опровергнуть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что существуют указы президента под грифом «секретно». Ранее сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность начальника штаба Сухопутных войск РФ. Об этом URA.RU сообщили источники в Минобороны России. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев рассказал агентству, чем займется Лапин на новой должности.