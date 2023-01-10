Песков отказался отвечать на вопрос о новом назначении генерала Лапина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков отказался комментировать назначение генерала-полковника Лапина на новую должность Фото:

Назначение генерала-полковника Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск пока нельзя подтвердить или опровергнуть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что существуют указы президента под грифом «секретно».

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность начальника штаба Сухопутных войск РФ. Об этом URA.RU сообщили источники в Минобороны России. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев рассказал агентству, чем займется Лапин на новой должности.

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Назначение генерала-полковника Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск пока нельзя подтвердить или опровергнуть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что существуют указы президента под грифом «секретно». Ранее сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность начальника штаба Сухопутных войск РФ. Об этом URA.RU сообщили источники в Минобороны России. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев рассказал агентству, чем займется Лапин на новой должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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